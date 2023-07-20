İstanbul Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercih sürecinde merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulabilmeleri ve üniversite hayatını yakından tanıyabilmeleri için 'Tercih Günleri' düzenliyor. Aday öğrenciler, üniversitenin kampüslerini ziyaret ederek BİLGİ danışmanlarıyla görüşme imkanı bulacak ve fakülte seminerlerine katılarak detaylı bilgi edinebilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercih sürecinde merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulabilmeleri ve üniversite hayatını yakından tanıyabilmeleri için "Tercih Günleri" düzenliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bilgi'yi tercih etmek isteyen aday öğrenciler 8 Ağustos 2023'e kadar santralistanbul ve Kuştepe kampüslerini ziyaret ederek BİLGİ danışmanlarıyla üniversitenin sunduğu eğitim hayatı, kampüs olanakları ve tercih süreci hakkında bire bir görüşme imkanı bulacak.

Aday öğrenciler, "Tercih Günleri" kapsamında üniversitenin akademisyenleri tarafından verilecek fakülte seminerlerine katılarak ilgi duydukları bölüm ve fakülteler hakkında detaylı bilgi edinebilecek.