İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü'nden 'Dersten Sonra' buluşmaları başladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü tarafından düzenlenen "Dersten Sonra" buluşmaları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisansüstü öğrencilerinin birbirlerini tanımaları, deneyimlerini paylaşmaları, farklı alanlardan akademisyen ve uzman konuşmacılar ile tanışmaları amacıyla düzenlenen "Dersten Sonra" buluşmalarının ilki, işletme lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlendi.

santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde gerçekleşen etkinlik, Bilgi Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Çağla Gül Şenkardeş'in "Teknoloji ve Toplum" başlıklı konuşmasıyla başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağla Gül Şenkardeş, ekim ayı rakamlarına göre dünya genelinde 1200'ün üzerinde unicorn olduğunu belirterek, teknoloji girişimlerinde, geliştirilen ürün ya da hizmet kadar hedef kitle ve pazar uyumunun da önemli olduğunu ifade etti.

Teknoloji ürünü veya hizmeti ortaya çıkaracak projelerin başarılı olmasının sadece mühendisliğe dayalı üretimle mümkün olmadığını aktaran Şenkardeş, şunları kaydetti:

"Bugün artık ileri teknolojileri kullanarak üretim yapmayı çok iyi beceriyoruz. Ancak ortaya çıkan mükemmel ürünün hedeflediği son tüketicisini iyi tanıması, onunla uyumlanması ve bir katma değer yaratıyor olması gerekli. Ürün, sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kültürel dinamiklere uygun mu? Bazen bunları ihmal ediyoruz. Başarısız olan mükemmel yatırımların ardındaki sebepler çoğu zaman bunlar. Ürün mükemmel ama hedef kitle, hedef pazar ve hatta zamanlama uygun değilse ne yazık ki başarılı olamıyor.

Teknoloji girişimlerinin kurucu ortakları arasında mühendislik disiplinlerinden olmayan insanların oranı yükseldi. Buna bağlı olarak dünyadaki unicorn projeler de artmaya başladı. Teknoloji ürünü ortaya çıkarmanın sadece mühendislerden oluşan ekipler tarafından yapılmaması gerektiğine inanıyorum."

Dr. Uğur H. Özmen de "Yaratıcılık ve Veri" başlıklı konuşmasında, salgın döneminde e-ticaretle ilgili mesleklerin öne çıktığını ama son yıllarda veri ile ilgili mesleklerin yükselişe geçtiğini vurguladı.

İş dünyasına ve startup ekosistemine satış¸, iş geliştirme ve networking danışmanlığı yapan Erdal Uzunoğlu ise kısa, akılda kalıcı, etkin konuşmanın ve karşıdaki kişiyi dikkatle dinlemenin iletişim ve network sağlamadaki önemine değindi. Uzunoğlu'nun oturumunda öğrenciler, hızlı ve etkili bir iletişim kurma uygulaması olan "Speed Networking" etkinliğine katıldı.