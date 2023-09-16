İstanbul Aydın Üniversitesi Depremzedelere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesinde kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim ve Yaşam Kompleksinde depremzede vatandaşlara hizmetler sunulmaya devam ediyor. Sağlık, eğitim, spor ve psikososyal destek gibi birçok alanda faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan Nurdağı'nda kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim ve Yaşam Kompleksinde depremzede vatandaşlara hizmet verilmeye devam ediyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim ve Yaşam Kompleksinde gönüllü akademisyen ve öğrencilerden oluşan ekipler saha çalışmalarını sürdürüyor. Nisan ayından itibaren faaliyete başlayan eğitim ve yaşam kompleksinde sağlık hizmetlerinden diş taramasına, çocuk gelişiminden spor faaliyetlerine, beslenmeden psikososyal desteğe, saç bakımı ve güzellik gibi birçok alanda hizmet veriliyor.

İAÜ bugüne kadar; Diş Hekimliği Fakültesi gönüllüleri, Nurdağı ilçesine bağlı bütün köylerde ve bütün okullarda diş taramasını gerçekleştirdi ve bin 38 kişinin diş taramasını yaptı. Okul Öncesi Öğretmenliği gönüllüleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, kreşlerde toplamda 2 bin 247 kişiye, Çocuk Gelişimi Bölümü 3 bin784 öğrenciye ulaşarak gerekli destek sağlandı.

Spor Bilimleri Fakültesi gönüllüleri MEB'e bağlı okullardaki öğrencilere ulaşıp sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenlediler. Psikolojik Danışmanlık ve Gelişim Bölümü gönüllüler, bölgede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli bir şekilde bölgede bulunan 937 kişiye psikolojik destek sağladı.

Saç Bakım ve Güzellik Bölümü gönüllüleri konteyner kentte bulunan güzellik merkezinde toplamda 558 kişiye bakım hizmeti sundu. Beslenme ve Diyetetik Bölümü gönüllüleri MEB'e bağlı okullarda ise sağlıklı beslenme eğitimleri gerçekleştirdi. Sosyal Hizmet Bölümü gönüllüleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bireylerin ihtiyaç tespitini yapıp psikososyal destek taleplerine göre görüşmeler gerçekleştirdi.

Özel eğitim öğretmenliği bölümü gönüllüleri, bölgede bulunan okulları ziyaret edip, özel gereksinimi olan çocuklara ulaşarak gerekli desteği sağladı. Nurdağı'na bağlı 5 farklı köyde çocuklara yönelik sporla ve sanatla ilgili faaliyetler gerçekleştirilerek onların bir nebzede olsa mutlu olmasına katkıda bulunuldu. Gönüllü rehberlik uzmanları YSK sınavında başarılı olan öğrencilere tercih konusunda yardımcı oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim ve Yaşam Kompleksinde görev alan gönüllü akademisyen ve öğrenciler, Nurdağı'nın yanı sıra buraya bağlı 9 köyü de ziyaret ederek gerekli destekte bulundu. İAÜ gönüllüleri, bölge halkına sağlıktan gıdaya, giyimden eğitime kadar birçok alanda destek olmaya devam ediyor. - İSTANBUL