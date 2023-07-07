İstanbul Akvaryum'da stajyer öğrencilere teknik bilgi ve deneyim kazandırıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan stajyer eğitim desteği programı kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde staj yapan Su Ürünleri Mühendisliği ve Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği öğrencileri, İstanbul Akvaryum'da, bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik akvaryum ve teknik alan gezisi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan stajyer eğitim desteği programı kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde staj yapan Su Ürünleri Mühendisliği ve Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği öğrencileri, İstanbul Akvaryum'da, bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik akvaryum ve teknik alan gezisi gerçekleştirdi.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, stajyer öğrencilerinin bilgi ve becerilerini artırarak teknik bilgi alabilmeleri için Türkiye'nin en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum ile iş birliği yaptı.

Gezide stajyer öğrencilere, İstanbul Akvaryum küratörü Dr. Uğur Çağlar, uzman akvaristler ve veterinerler eşlik etti. Akvaryum günlük iş süreçleri, canlıların bakımı ve teknik konularla ilgili öğrenciler detaylı bilgi aldı. Gezisinin ardından gerekli önlemler alınarak karantina alanlarında stajyer öğrencilerin merak ettiği sorular yetkili kişiler tarafından cevaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum Küratörü Dr. Uğur Çağlar, küratörlük ekibi olarak, birbirinden farklı balıkların ve diğer sucul canlıların bir arada yaşadığı akvaryum ekosisteminde, canlıları sağlıklı bir şekilde yaşatmayı, büyütmeyi ve nesillerinin devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, akvaristlik görevinin oldukça dikkat gerektiren bir meslek olduğu kaydetti.

Çağlar, "Stajyer öğrencilerin saha ortamında görerek öğrenip deneyim kazanmaları çok değerli. Bilgi becerilerini artıracak bu gezi için İstanbul Akvaryumu tercih etmiş olmaları bizi çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.