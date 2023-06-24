Isparta'da LGS'de 6 öğrenci 500 tam puan aldı

Isparta'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 6 öğrenci 500 tam puan aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrencileri ve onların başarısına katkı sağlayan öğretmenler, idareciler ve velileri kutladı.

Isparta'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 6 öğrenci 500 tam puan aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, "Isparta'yı üst düzey başarıya ulaştıran değerli 8. sınıf öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarına rehberlik eden tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sınavda tam puan alan öğrencilerin Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu, Sütçüler Merkez Ortaokulu, Hızırbey Ortaokulu, Şehit Ömer Sarı Ortaokulu, Ülkü Ortaokulu ve Özel Bahçeşehir Ortaokulu'nda eğitim öğretim gördükleri bildirildi.