Isparta'da Bilim Sanat Merkezi'nin Temeli Atıldı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yaptırılan Bilim Sanat Merkezi'nin temeli törenle atıldı.Eğirdir Yazla Mahallesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yanında iş insanı Mustafa Erdoğan ve ailesi tarafından yaptırılacak olan 'Cennet Erdoğan Bilim ve Sanat Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Adem Çelik, Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen, İl Genel Meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, ilçe protokolü, okul müdürleri ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.İş insanı Mustafa Erdoğan'ın oğlu Mehmet Erdoğan, 'Aile olarak eğitimin her zaman destekçisiyiz. Kaymakam bey ve belediye başkanımızın önerileri doğrultusunda Eğirdir'e BİLSEM okulunun yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür, biz de aile büyüğümüz babaannemiz Cennet Erdoğan'ın ismini böyle bir projede yaşatmak istedik. En kısa sürede okulumuzu tamamlayıp çocuklarımızın eğitime başlaması için elimizden geleni yapacağız' dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 'BİLSEM bizim il merkezinde bir tane, ilçelerimizde bu yıl açılmasıyla beraber 4 tane olacak. Bu kurum çocuklarımızın özel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak eğitim serüvenidir. Özellikle son 2 yıl içerisinde merkez BİLSEM'deki hareketlilik ilçelerimize de yayılacak. Eğitime güzel yatırımların yapıldığını hep birlikte görüyoruz. 26 projenin uygulandığı matematik olimpiyatları gibi birçok alanda bu tip başarıları bu okullarımızda görüyoruz. İnşallah kalan şu süre içerisinde bu binamızın yapılmasıyla birlikte bu eğitim başarılarına ciddi katkıda bulunacak' diye konuştu.

Kaymakam Adem Çelik, şunları söyledi'Bugün hakikaten çok hayırlı ve güzel bir gün için burada birlikteyiz. Eğirdir'imizde de Bilim Sanat Okulu'muzun temel atma töreninde sizlerle birlikteyiz. BİLSEM merkezi önerisiyle Mustafa Bey'e gittiğimizde, Erdoğan ailesine gittiğimizde, hakikaten çok olumlu karşıladılar. Bizler burada üstün yetenekli öğrencilerin yetişeceğini ifade ettiğimizde, sınavla seçilecek öğrencilerin burada eğitim göreceğini ifade ettiğimizde, kendisi de üstün yetenekli bir insan olarak ayrıca bir mutluluk duydu.?Belediye Başkanı Veli Gök de bu tür yatırımların artarak devam edeceğini ifade ederek, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.3 katlı, 2500 metrekare alanda inşa edilecek 'Cennet Erdoğan Bilim ve Sanat Merkezi'nde 24 etkinlik alanı, 12 atölye ve 7 derslik ile çatı katında gözlem kulesi atölyesi bulunacak. (DHA)