İŞKUR Sivas İl Müdürlüğü öğrencilere meslek seçimi seminerleri düzenliyor

İŞKUR Sivas İl Müdürlüğü, öğrencilere meslek seçiminin önemini anlatan seminerler düzenliyor. Seminerlerde meslek seçiminin önemi ve meslek seçiminde dikkat edilecek noktalar, mesleki eğitim olanakları, bir üst eğitim-öğretim seçenekleri ve meslekler hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Sivas İl Müdürlüğü, öğrencilere meslek seçiminin önemini anlatan seminerler düzenliyor.

İşkur Sivas İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR meslek danışmanları tarafından ortaöğretim kurumlarında alan ve bölüm seçimi yapacak öğrenciler ile üniversite öğrencilerinin kariyer planlamasına yönelik seminerler gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin mesleki yönelim konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmeleri hedeflenen seminerler kapsamında yılık ilk 5 ayında 2 bin 900 öğrenciye ulaşıldı.

Seminerlerde meslek seçiminin önemi ve meslek seçiminde dikkat edilecek noktalar, mesleki eğitim olanakları, bir üst eğitim-öğretim seçenekleri ve meslekler hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Bunun yanı sıra öğrencilerin özelliklerini tanımlamasına yardımcı olmak amacıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında talep eden öğrencilere mesleki yönelim test bataryası uygulanıyor.

Mesleki yönelim test bataryası ile bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği seçebilmeleri hedefleniyor.