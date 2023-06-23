İSKİ ve Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Su Yönetimi ve Altyapısı dersi için işbirliği yaptı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) üniversite ve su sektörünü bir araya getirmek amacıyla Kurumsal İşbirliği Projesine imza attı. İSKİ ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde Kentsel Su Yönetimi ve Altyapısı dersi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde verildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) üniversite ve su sektörünü bir araya getirmek amacıyla Kurumsal İşbirliği Projesine imza attı. İski ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde Kentsel Su Yönetimi ve Altyapısı dersi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde verildi.

İski, uzun yıllardır biriktirdiği kentsel su yönetimi hakkındaki bilgi ve deneyimini genç mühendis adaylarıyla paylaşarak, uluslararası ve akademik alanda su ve atık su sektörüne nitelikli istihdam sağlanmasına katkı sunmak amacıyla BAU CO-OP projesine ortak oldu. İSKİ ve BAU CO-OP (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) işbirliği ile 2022-2023 bahar yarıyılında "Kentsel Su Yönetimi ve Altyapısı" dersi, BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri için markalı ders olarak müfredata eklendi.

Mart-6 Haziran 2023 tarihleri arasında 13 hafta boyunca aşağıdaki dersler işlendi:

Su ve Kanalizasyon İdareleri: Yaptıklarımız ve Yapmadıklarımız – Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI, İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Su Kalitesinin ve Atık Suyun Çevresel İzlenmesi – Dr. Ceyhun AKARSU

Su Arıtma – Emel TÜFEKÇİ, Kağıthane Su Arıtma Şube Müdürü

İkitelli Su Arıtma Tesisi Saha Ziyareti – Emel TÜFEKÇİ, Kağıthane Su Arıtma Şube Müdürü & Ömer TURAŞLI, İkitelli Su Arıtma Şube Müdürü

Atık Su Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Toplama Sistemleri – Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI, İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Atık Su Yönetimi ve Kontrolü – Uğur ÖRÜN, Avrupa 2. Bölge Atık Su Arıtma Şube Müdürü

Çamur Yönetimi ve Kontrolü – Uğur ÖRÜN, Avrupa 2. Bölge Atık Su Arıtma Şube Müdürü

Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Saha Ziyareti – Uğur ÖRÜN, Avrupa 2. Bölge Atık Su Arıtma Şube Müdürü

Kentsel Taşkın Yönetimi – Dr. Tunay ÇARPAR, Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürü

Kentsel Su Yönetiminde Sürdürülebilirlik – Dr. Tunay ÇARPAR, Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürü

Entegre Su Havzası Yönetimi - İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi – Samet KIRAN, Asya Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Şube Müdürü

Su Kültürü ve Uygarlığı – Ayten BOSTANCI, Kurumsal Gelişim Şube Müdürü

Çevre Projelerinin Finansmanı – Necla AKÇA, Dış İlişkiler Şube Müdürü