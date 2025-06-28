İskenderun'da Sanayi Dalgıçlığına Yönelik Uygulamalı Eğitim Gerçekleştirildi

İskenderun'da Sanayi Dalgıçlığına Yönelik Uygulamalı Eğitim Gerçekleştirildi
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İskenderun Teknik Üniversitesi, öğrencilere yönelik olarak 'Sanayi Dalgıçlığında Önleyici Tedbirler' konulu uygulamalı bir eğitim düzenledi. Etkinlikte, dalgıçların kullandığı yeni nesil ekipmanlar tanıtıldı ve su altında güvenli dalış teknikleri öğretildi.

HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından İskenderun Körfezi'nde öğrencilere yönelik 'Sanayi Dalgıçlığında Önleyici Tedbirler' konulu uygulamalı eğitim düzenlendi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından öğrencilere yönelik 'Sanayi Dalgıçlığında Önleyici Tedbirler' konulu uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. İskenderun Balıkçılar Barınağı'nda yapılan etkinliği Sahil Güvenlik Grup Komutan Vekili Üsteğmen Gürkan Kantaroğlu, İskenderun Liman Başkanı Atilla Piralioğlu, İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış, öğretim üyeleri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Tekneyle açılan katılımcılarla birlikte eğitimciler ve öğrenciler, su altında kaynak yapma tekniği ve bilgilendirmesi uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Etkinlikte, sanayi dalgıçlarının kullandığı yeni nesil ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtıldı. Yüksek ve alçak basınç hava sistemleri, dalgıç başlıkları, su altı iletişim cihazları ve çift dalgıç destekli hava konsolu sistemleri katılımcılara detaylı şekilde anlatılırken, dalgıcın güvenliğini artıran teknolojiler yerinde görüldü. Özel kıyafet ile dalışın yapıldığı eğitimde su altı ve su üstünde iletişimin önemli olduğu aktarıldı.

İSTE öğretim üyesi Servet Ahmet Doğdu, Su Altı Teknolojisi Programı öğretim görevlisi Necdet Uygur sektördeki güvenlik protokolleri hakkında bilgiler paylaştı. Uygur, endüstriyel dalgıçlık alanında yaşanan kazaların çoğunlukla scuba dalışlarında meydana geldiğine dikkat çekerek, "Satıhtan ikmal sistemleri, sınırsız hava kaynağı sağlaması ve dalgıçla sürekli iletişim kurulabilmesi açısından çok daha güvenli. Bu sistemlerle müdahale kabiliyeti de artıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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