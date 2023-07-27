İskenderun'da sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim veren öğretmenlere plaket takdim edildi
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İskenderun ilçesinde bir özel hastanenin bahçesinde kurulan eğitim çadırında gönüllü çalışan öğretmenler, sağlık çalışanlarının çocuklarına 3 ay süren eğitim verdi. Törenle birlikte öğretmenlere plaket takdim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim veren öğretmenlere plaket takdim edildi.
İlçedeki bir özel hastanenin bahçesine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından eğitim çadırı kuruldu.
Burada gönüllü çalışan öğretmenler Derya Polat, Ebru İşler ve Sevilay Uyar, sağlık çalışanlarının çocuklarına ders anlattı.
Çadırda 3 ay süren eğitimin ardından hastane yönetimince düzenlenen törende, öğretmenlere plaket verildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Eğitim