İskenderun'da deprem sonrası hasar gören öğrenci yurtlarının tadilatına başlandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen depremler sonucunda hasar gören 3 öğrenci yurdunun tadilatına başlandı. Yurtlarda yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak eğitim-öğretim sezonuna yetiştirileceği belirtildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından hasar gören 3 öğrenci yurdunun tadilatına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 3 öğrenci yurdu hasar gördü. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, yurtlarda tadilata başlandığını açıkladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Gündel, "Depremde 2 kız, bir erkek yurdumuz hazar gördü. Gazi Hatun Kız Yurtları az, Muhuddin İbni Arabi erkek yurdu orta hasarlı. Tadilata alınan yurtlar en kısa sürede tamamlanarak eğitim-öğretim sezonuna yetiştirilecek. Tadilata alınan kız öğrenci yurtlarının kapasitesini bin 100 kişiden, bin 626'ya çıkarılacak" dedi. (DHA)