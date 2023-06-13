İSESCO, Ana Dili Arapça Olmayanlar İçin Çevrim İçi Eğitim Başlattı

Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), ana dili Arapça olmayanlar için çevrim içi Arapça eğitim çalışması başlattı.

Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), ana dili Arapça olmayanlar için çevrim içi Arapça eğitim çalışması başlattı.

ISESCO tarafından yapılan açıklamada, Genel Müdür Salim bin Muhammed el-Malik ile Şeyh Raşid bin Hamdan bin Raşid Al Mektum, Rabat'ta Meshkat Arapça Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Açıklamada, Meshkat Eğitim Sistemi'nin İSESCO üyeleri ve dışındaki tüm eğitim merkezleri ve kurumlarıyla bağlantılı uzaktan eğitim veren bir sistem olduğu belirtildi.

Sistemin, ana dili Arapça olmayanlara ve dil öğretimi alanında çalışanlara hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, Arapça alanında sürekli ve düzenli eğitim hizmetleri sağlamak üzere, iletişim araçlarına ve modern eğitim teknolojilerine yatırım yapıldığı anlatıldı.