Irak'taki Türkmen Okulları ve Öğrencileri İçin Çalıştay Düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen çalıştayda bölgedeki Türkmen okullarının ve öğrencilerin durumu ele alındı. Türkmen Bakan Maruf, Türkmen okullarına destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkmen eğitimi ve okullarına destek vermenin milli bir görev olduğunu belirtti. Çalıştayda katılımcılar Türkmen öğrencilerin eğitimi ve Türkmen okullarına ilişkin öneri ve sorunlarını dile getirdi.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen çalıştayda bölgedeki Türkmen okullarının ve öğrencilerin durumu ele alındı.

"Türkmen Eğitim Çalıştayı"na, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkmeneli Kültür Merkezi temsilcilerinin yanı sıra Türkmen eğitimciler katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin önemine işaret ederek, bölgedeki Türkmen okullarında Türkçe ana dilde eğitim yapıldığını söyledi.

Eğitim konusunda daha önce de benzer çalıştaylar düzenlediklerini kaydeden Bakan Maruf, "Amacımız Türkmen okullarına destek vermektir. Bugün Türkmen okullarının bulunması gerçekten önemlidir. Biz geleceğimizle ilgili ciddi bir çalışma yaparsak ilk önce eğitimden başlamak gerekir." diye konuştu.

Maruf, Erbil ve Kifri'deki Türkmen okullarında 2 bin 500 öğrenci bulunduğunu ve bu sayının 10 bine çıkartılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkmen eğitimi ve okullarına destek vermek hepimizin görevidir, milli bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Yakut da çalıştayda alınacak kararların takibinin yapılması ve uygulamaya geçirilmesinin de önem arz ettiğini belirtti. Yakut, "Türkiye, Irak ile bir dostluk köprüsü olarak gördüğü Türkmen kardeşlerinin her zaman yanındadır." dedi.

Çalıştayda katılımcılar Türkmen öğrencilerin eğitimi ve Türkmen okullarına ilişkin öneri ve sorunlarını dile getirdi.