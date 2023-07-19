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İpsala Kaymakamı Öğrencileri Ziyaret Etti

Eğitim Haberleri

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, LGS sınavında dereceye giren öğrencilere ziyarette bulundu. İlçe birincisi Süleyman Kaan Akbulut ve ikincisi Efe Karakulak'ı tebrik eden Sevgili, başarılarının devamını diledi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçede dereceye giren öğrencilere ziyarette bulundu.

Sevgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ile ilçe birincisi olan Sultanköy Ortaokulu öğrencisi Süleyman Kaan Akbulut'u evinde ziyaret etti.

Akbulut'u tebrik ederek hediyesini veren Sevgili, öğrencinin başarılarının devamını diledi.

Ardından ilçe ikincisi Kocahıdır Ortaokulu öğrencisi Efe Karakulak'ı ziyaret eden Sevgili, başarılarının devamını dilediği öğrenciye hediye verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Eğitim

Hisarcık İpsala Ömer LGS Eğitim Haberler

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