İpekyolu Belediyesi, İranlı Turistlerle İletişim İçin Farsça Kursu Açtı

İpekyolu Belediyesi, İran'dan gelen turistlerle daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla Farsça dil kursu açtı. Kursa katılım yüksek oldu ve hizmet sektöründe çalışanlar özellikle Farsça eğitimi alıyor. İlerleyen süreçte başka dillerin de eklenmesi planlanıyor.

VANLILAR, İran'dan gelen turistlerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek için İpekyolu Belediyesi'nin açtığı kursta Farsça öğrenmeye başladı. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli Kurs Koordinatörü Faysal Yacan, yöre halkının talebi üzerine Farsça dil eğitimi veren kurs açtıklarını söyledi.

İpekyolu Belediyesi, kentteki İranlı turist yoğunluğu ve talep üzerine Kürtçe ile birlikte Farsça dil kursları açtı. Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan Farsça kursuna, özellikle hizmet sektöründe çalışanlar yoğun ilgi gösteriyor. Açılan kursta haftanın iki günü Farsça, iki günü ise Kürtçe dil eğitimi veriliyor. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli Kurs Koordinatörü Faysal Yacan, kursiyer sayılarının 85 olduğunu ve birinci kademe eğitimin 3 ay süreceğini söyledi.

'ÇOK DİLLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİK'

Yacan, açtıkları kursların yalnızca Kürtçe ve Farsça ile sınırlı kalmayacağını da belirterek, "İpekyolu Belediyesi olarak çok dilli belediyecilik anlayışına geçiş yapmak istedik, örnek olması için de ilk adımı attık. Gelen talep üzerine öncelikle Farsça ve Kürtçe dil kursumuzu açtık. Her meslek gurubundan da kursiyerlerimiz var. Esnaf, İranlılarla iletişim kurmak için Farsça, doktor, öğretmen ve avukatlar ise daha rahat iletişim kurmak amacıyla Kürtçe öğreniyor. İleriki süreçlerde talep olursa diğer dillerle ilgili de değerlendirmelerde bulunup projemizi geliştireceğiz. Açtığımız Farsça ve Kürtçe kurslarına yoğun bir ilgi var. Ayrıca başvurular devam ediyor. Şu anda 85 kursiyerimiz var. Bu kursların birinci kademesi de 3 ay sürecek. Daha sonra ikinci kademeye geçilecek. Mezun olanlara ise sertifikaları verilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
