İngiltere'de Öğretmenlerin Maaş Artışı Anlaşmazlığı Devam Ediyor

İngiltere'de hükümetle uzun süredir süregelen maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle on binlerce öğretmen bu hafta ikinci kez greve gitti. Ulusal Eğitim Sendikasına (NEU) üye öğretmenler, hükümetle ücret artışı konusunda aylardır devam eden anlaşmazlık nedeniyle geçen şubattan bu yana yedinci kez iş bıraktı. Öğretmenlerin grevi nedeniyle pek çok okulun tamamen ya da kısmen kapalı olduğu İngiltere'de, iş bırakma eylemine katılan eğitimcileri temsil eden NEU, enflasyon karşısında 'adil ve makul ücret artışı' talebinde bulunuyor.

İngiltere'de hükümetle uzun süredir süregelen maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle on binlerce öğretmen bu hafta ikinci kez greve gitti.

Ülkede Ulusal Eğitim Sendikasına (NEU) üye öğretmenler, hükümetle ücret artışı konusunda aylardır devam eden anlaşmazlık nedeniyle geçen şubattan bu yana yedinci kez iş bıraktı.

Öğretmenlerin grevi nedeniyle pek çok okulun tamamen ya da kısmen kapalı olduğu İngiltere'de, iş bırakma eylemine katılan eğitimcileri temsil eden NEU, enflasyon karşısında "adil ve makul ücret artışı" talebinde bulunuyor.

Geçen ay açıklanan hükümet verilerine göre, yaklaşık 40 bin tam zamanlı çalışma yaşındaki öğretmen geçen yıl mesleği bıraktı. Bu, verilerin tutulmaya başladığı "2010'dan bu yana en yüksek rakam" olarak kayıtlara geçti.

Öğretmenler, hükümetle süregelen maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle 5 Temmuz Çarşamba günü de greve gitmiş ve protesto amacıyla binlerce kişi başkent Londra'da yürüyüş düzenlemişti.

Sendikalar, hükümetin teklifini reddetti

İngiltere'deki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin büyük çoğunluğuna, 2022-2023 yılı için yüzde 5'lik bir maaş artışı yapılmıştı.

İngiliz hükümeti ile sendikalar arasındaki yoğun görüşmelerin ardından hükümet bir defaya mahsus 1000 sterlinlik ek ödeme teklif etmişti.

Eğitim Bakanlığı bunu "adil ve makul teklif" olarak nitelemiş, ancak öğretmenlerin üyesi olduğu 4 sendika da teklifi reddetmişti.