ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle Dijital Öğretmenler projesi tamamlandı

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle gerçekleştirilen Dijital Öğretmenler projesinin 6. dönem eğitimleri tamamlandı. Proje kapsamında bugüne kadar 6 bin öğretmene eğitim verildi ve 1000 öğretmen daha eğitim aldı. Proje, öğretmenlere dijital okuryazarlık becerileri kazandırmayı hedefliyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin 6. dönem eğitimleri tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2020'de başlayan ve Türkiye'nin 81 ilinden öğretmenlerin başvuru yapabildiği ödüllü proje ile bugüne kadar 6 bin öğretmene eğitim verildi.

Projenin 6. dönem eğitimleri ise 1000 öğretmen ile tamamlandı. Bu yıl ayrıca başvurularda deprem bölgesinde yer alan ve depremden etkilenen öğretmenlere öncelik verildi.

Seçilen 1000 öğretmen projenin ilk aşamasında 5 hafta süren ve ODTÜ'lü eğitmenler tarafından sunulan eğitim programında, dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma, düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri hakkında eğitim aldı.

Çevrim içi canlı sunumlar, seminerler ve video derslerinden oluşan ilk fazın ardından seçilen 100 öğretmene ise VR gözlüklerle sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye eğitimi verildi. Eğitime katılanlar dijital okuryazarlık eğitimi aldıklarına dair yetkinlik sertifikasının da sahibi oldu. ???????

Projenin 6. eğitim dönemi için düzenlenen kapanış etkinliğinde WE.Q. Consulting kurucusu ve yönetici ortağı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) danışmanı ve Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul, "Sürdürülebilirlik için yıkıcı bir teknoloji nasıl yaratıcı olabilir?" adlı seminerde konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Projenin 7. dönem başvurularının temmuz ayında başlaması planlanıyor. Projeye başvurmak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor. Proje hakkında detaylı bilgi için ise www.dijitaogretmenler.com adresi ziyaret edilebilir.