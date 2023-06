İmamoğlu, Ders Atölyeleri ve İBB Teknoloji Atölyeleri öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ders Atölyeleri ve İBB Teknoloji Atölyeleri öğrencileri için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan İmamoğlu eğitimde eşitlik vurgusu yaparak, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin eşit eğitim koşullarına sahip olmaları, aynı zamanda eşit bir biçimde sınavlara hazırlanmalarını sağladığımız takdirde, inanın ekonomik koşullar ne olursa olsun, o çocuklar ve o gençler her daim memleketimizin, devletimizin onlara eşit fırsat sunduğunu her zaman söylerler. Amacımız tam da bu, eşitsizliği ortadan kaldırmak dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Gaziosmanpaşa'da bulunan Halit Kıvanç Şehir Stadında, Ders Atölyeleri ve İBB Teknoloji Atölyeleri öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katıldı. Toplam 3 bin öğrenciyi kapsayan mezuniyet töreninde, Mavi-Gri müzik grubunun konseri ve farklı etkinler ile öğrenciler doyasıya eğlendi.

'GENÇLERİMİZİN EĞİTİMLE İLGİLİ ALTYAPILARINI, EŞİTLEMEDİĞİMİZ TAKDİRDE BU ÜLKEDE EŞİTLİKTEN BAHSEDEMEYİZö

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Bu şehirde ve bu ülkede çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimle ilgili altyapılarını, eşitlemediğimiz takdirde bu ülkede eşitlikten bahsedemeyiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eşit eğitim koşullarına sahip olmaları, aynı zamanda eşit bir biçimde sınavlara hazırlanmalarını sağladığımız takdirde inanın ekonomik koşullar ne olursa olsun o çocuklar ve o gençler her daim memleketimizin, devletimizin onlara eşit fırsat sunduğunu her zaman söylerler. Amacımız tam da bu, eşitsizliği ortadan kaldırmak, kreşleri de açarken eşitsizliği ortadan kaldırmak ve her mahallede bir kreşin varlığının oradaki çocukların, oradaki annelerin hayatını değiştireceğini bildiğimiz için yola çıkıyoruz. ya da artık 70-80'ni bulan kütüphanelerimizi açarken de aynı kavramla açıyoruz. ya da spor okullarımız veyahut işte az önce söylediğim teknoloji okullarımız, ya da sizi YKS'ye, ya da YGS'ye hazırlayan kurslarımız. İşte bütün bunlar sizin o çocuklarınızın hayata eşit tutunmalarını sağlama mücadelenize, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sunduğumuz katkılar. Tabii bu aynı zamanda bir yönetim felsefesine dönüşmesi lazım, Hiçbir çocuğun, hiçbir gencin şu duyguya kapılmaması şart 'Ben ne yaparsam yapayım başaramam' ya da 'ben ne kadar mücadele edersem edeyim hakkımı alamam' bunları asla hiçbir çocuğumuza, hiçbir gencimize düşündürmeye hakkımız yok dedi.

'CUMHURİYET KASIMPAŞA'DA DOĞAN BİR ÇOCUĞUN TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANI OLABİLMESİDİR

İBB Başkanı İmamoğlu, 'Cumhuriyetin anlamı nedir biliyor musunuz Cumhuriyetin anlamı işte Trabzon'un Akçaabat'ın bir köyünde doğan bir çocuğun İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı olabilmesidir. Cumhuriyet, Kasımpaşa da doğan bir çocuğun Türkiye'de cumhurbaşkanı olabilmesidir. Meseleye böyle baktığımız zaman, işte o cumhuriyetin değerlerini koruduğumuz zaman bu ülkenin, bu milletin demokrasisini herkese fırsat verdiğini görürsünüz. Ama bunu sekteye bıraktığınızda ve insanların bu anlamda ortak mücadelenin bir parçası yapmadığınızda işte o zaman memleketin geleceği karanlıkta kalır. Sevgili çocuklar, güzel kızlar, yakışıklı delikanlılar. Sizin emeğinizin karşılık bulacağı bir memleket var etme mücadelesi devam ediyor ve devam edecek. Sizlere layık olma mücadelesi devam ediyor ve devam edecek. Ben bütün mezunlarımızın çocuklarının zihinleri açık olsun. Gençlerimizin bahtı açık olsun. Hak ettikleri okullara yerleşsinler. Hak ettikleri üniversitelerde, hak ettikleri eğitimleri alsınlar. ve her zaman başarılı olsunlar. Her zaman ülkelerine, memleketlerine, başarılarıyla beraber layık nesiller olsunlar. Fikri hür, vicdanı hür, yani özgür bir biçimde düşünen ve üreten nesiller olsunlar. Sakın çocuklarınızı susturmayın. Sakın gençlerinizi susturmayı onlar düşündükçe üretirler. Onlar tartışabildikçe var olduklarını görürler. İşte biz de buna destek sunan bir belediye olmaya devam edeceğiz diye konuştu