İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Musiki Topluluğu Kurdu

Konservatuvar gibi İmam Hatip Lisesi: Öğrenciler musiki topluluğu kurdu

AMASYA - Amasya'daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda öğrencilere musiki eğitimi veriliyor.

Özel yetenek sınavıyla girdikleri Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aldıkları temel müzik eğitimleri sonrası enstrümanlara ses vermeye başlayan 12 genç müzisyen müzik topluluğu kurdu. Marşlar, şarkılar ve türküler seslendiren öğrencilere tüm imkanları sunan okul, konservatuvarı aratmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 6 ay önce program çeşitliliği çerçevesinde musiki, klasik ve çağdaş sanatlar proje okul arması takılan okul, tarihte su ve müzik sesiyle hastaların tedavi edilmesinin yanı sıra ilk musiki cemiyetinin kurulduğu şehrin tarihi misyonunun gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlayacak. Keman, kanun, ney, ut, piyano gibi enstrümanları heyecanla çalan öğrenciler, çeşitli marşların yanı sıra Türk halk müziği ve sanat müziği eserlerini de seslendiriyor.

"Geleceğin musikişinaslarını yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Anadolu'da musiki ile tedavi yapılan ilk hastane özelliği taşıyan Bimarhane'nin Amasya'da bulunduğunu söyleyen Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Giriftzen Asım Bey'den İrfan ve Burhan Özbakır kardeşlere, konservatuarımıza uzun yıllar emek veren Muammer Palamut'tan Neyzen Osman Yıldız'a, günümüzde çok sevilen Fatih Koca'ya kadar birçok önemli ismi yetiştiren Amasya yeni yeteneklerini, geleceğin musikişinaslarını yetiştirmeyi hedefliyor" dedi.

Topluğun çalışmalarını izleyen Türkmen, "6 aydır eğitim alan gençlerimiz artık konser vermeye başladı. 6 Haziran'da düzenleyeceğimiz İmam Hatipliler şenliğinde de sahne alacaklar. Bakanımız Mahmut Özer ve Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz'a musiki programının şehrimizde açılması nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Yetenekli öğrencileri okulumuza bekliyoruz"

'Şehzadeler' ya da 'Yeşilırmak' adını vermeyi düşündükleri toplulukta ney üfleyen Muhammed Furkan Aslan ile piyano çalan Necip Efe Şahin, daha geniş kitlelere konser verecekleri günleri iple çektiklerini söyledi. Herkesin küçük yaştan itibaren en az bir enstrüman eğitiminden geçmesi gerektiğine işaret eden müzik öğretmeni Yiğit Necmettin Eser ise, "Öğrencimizin sadece enstrüman çalması önemli değil. Kulak, yetenek arıyoruz. Gençlerimiz, musikiyi tanıyıp tadını aldıkça musikiye yöneliyor. Musiki alanında kendini yetenekli görüp geliştirmek isteyen öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu.