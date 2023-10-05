Zonguldak'ta Mithatpaşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi ile toplanan plastik atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu proje sayesinde hem okul ihtiyaçları karşılanıyor hem de doğa korunuyor.

İlkokul öğrencileri plastik atıkları geri dönüşüme kazandırıyor

Başlattıkları proje ile ihtiyaçlarını karşılayıp doğayı koruyorlar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ilkokul öğrencilerinin 4 yıldır sürdürdüğü çalışma herkese örnek oldu. Öğrenciler topladıkları plastik atıkları geri dönüşüme gönderip hem okullarının ihtiyacını karşılıyor hem de doğayı koruyor.

2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile Mithatpaşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri doğayı koruyacak bir projeye imza attı. Her ayın ilk pazartesi günü plastik atık toplayarak geri dönüşüme katkı veren öğrenciler ve öğretmenler, herkese örnek oldu. "Çok kolay" sloganıyla geri dönüşümü kendilerine adeta bir gelenek haline getiren Mithataşa İlkokulu, topladıkları atıkları Zonguldak Belediyesi'ne teslim etti.

Zonguldak Belediyesi de Mithatpaşa İlkokulu'nun örnek davranışı nedeniyle atık toplanan her yıl, okulun başka bir ihtiyacını karşıladı. Plastik atık toplamayı sorumluluğun yanı sıra eğlence haline de getiren minikler, kendilerine bir dans da organize etti. Minik kollar, atık toplama işlemi öncesi dans için havaya kaldırıldı.

Okul Müdürü Ali Özdoğan; "Sıfır atık projesine 4 yıldır başarıyla devam ediyoruz. 2017 yılında Emine Erdoğan liderliğinde başlatılan bu proje başarılı bir şekilde devam ediyor. Okulumuzda bunu velilerimizin de desteğiyle güzel bir şekilde devam ettirdi. Geçen yıl topladığımız atıkla okulumuza sıvı sabun almıştık. Bu yıl da buna devam edeceğiz" dedi.

Projeye destek veren öğrenci velisi Adem Yıldırım iş arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 40 çuval plastik atık topladıklarını ifade etti. Yıldırım, "Mithatpaşa İlkokulumuzun başlattığı bu güzel kampanyaya biz de destek olmak istedik. Ekip arkadaşlarımla birlikte 40 çuvala yakın plastik atık toplayarak okulumuza destek vermek istedik" ifadelerini kullandı.