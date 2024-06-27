İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 İlkokul kayıt dönemi ne zaman?

2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul öğrencileri için okul ne zaman başlıyor? İlkokul kayıt dönemi ne zaman? İlkokul 1. sınıf kayıt ve eğitim dönemi ne zaman sorularının cevabı merak ediliyor. İlkokul kayıt dönemi ile ilgili detaylar haberimizde…

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimine göre, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim yılı öncesinde, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlendikten sonra eğitim hayatlarına başlayacaklar.