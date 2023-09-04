İlkokul 1. sınıf öğrencileri okula başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı uyum programı çerçevesinde ilkokul 1'nci sınıf öğrencileri bugün okula başladı. Uyum programıyla eğitimin başladığı noktalardan biri de Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'ydu. Velilerin de öğrencilerle birlikte sınıflara geldi. Sınıflarda öğrenciler için süslemeler yapıldı. Öğrencilerin eğitime adaptasyonunu sağlamak ve aralarındaki iletişimini güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler hazırlandı.

Serkan KÖYMEN / MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı uyum programı çerçevesinde ilkokul 1'nci sınıf öğrencileri bugün okula başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı uyum programı ile birlikte ilkokul okul öncesi, 1'nci sınıf ve 9'ncu sınıf öğrencileri, eğitim ve öğretime adaptasyonlarının kolaylaştırılması amacıyla başladı. Diğer öğrenciler ise tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 11 Eylül'de başlayacak. Uyum programıyla eğitimin başladığı noktalardan biri de Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'ydu. Velilerin de öğrencilerle birlikte sınıflara geldi. Sınıflarda öğrenciler için süslemeler yapıldı. Öğrencilerin eğitime adaptasyonunu sağlamak ve aralarındaki iletişimini güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler hazırlandı.

HEYECANLARINI ATLATMALARINI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Veli Hülya Yaşar, "Çok heyecanlı, çocuklar için de, veliler içinde. Hem öğretmen, hem veli, hem öğrenciler için faydalı bir uygulama, çocukları okula hazırlama, oryantasyonda çocukların okulu, öğretmenlerini tanıması, heyecanlarını atlatmalarını açısından çok önemli. Çocuğum çok heyecanlı, şu an bastırdığını düşünüyorum. Tabi iki üç gün öncesinden konuştuk, kıyafetlerimizi akşam beraber ütüledik. Heyecanlarını atlatacaklar, çok heyecanlılar, güzel bir heyecan" dedi. Veli Turan Akpınar, "Sınıfımız, öğretmenimiz çok güzel. Çocuklardan çok biz heyecanlıyız. Öğrenciler, öğretmenlerine alışıyorlar bu hafta, temennimiz iyi bir yıl geçirilmesi. Benim çocuğum 2 yıl anaokuluna da gittiği için çabuk alıştı" dedi.

UYUM PROGRAMINDA AMAÇ ÇOCUKLARA OKULU SEVDİRMEK

Sınıf Öğretmeni Zeynep Tural, "Uyum programında çocukları tanımak, çocuklara okulu sevdirmek, velilerle iletişim haline geçmek amacımız, ilk etapta sevdirmek. Sevdirdikten sonra zaten eğitim öğretim hayatında daha başarılı olurlar diye düşünüyoruz. Çocuklar daha önce anaokuluna gittiği için, uyum sağlayamayan öğrenci yok" dedi.