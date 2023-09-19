Bu sezon 20 binden fazla çocuk trafik eğitimi alacak

İlkadım Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitim ve öğretim dönemi başladı

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik eğitim ve öğretim dönemi başlarken, bu sezon 20 binden fazla çocuğa eğitim verilmesi hedefleniyor. İlkadım Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik polisleri eşliğinde eğitim alan çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Trafik kurallarına duyarlı, farkındalık sahibi nesilleri yetiştirmeyi hedefleyen İlkadım Belediyesi, İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Parkı'nda İlkadım İlkokulu'nda 2.ve 3. sınıfa giden 200 öğrenciyi ağırladı. Trafik polisleri eşliğinde eğitim alan çocuklar yayalara yol vermeye, trafik ışıklarının anlamlarını, trafikte uyulması gereken temel bilgileri uygulamalı olarak öğrendi. Akülü araba süren minik öğrenciler trafik ışıklarında durdu, yayalara yol verdi. Eğlenceli anlar yaşayan minikler trafik eğitim pistini çok sevdiklerini söylediler.

"Çekirdekten öğrenmiş oluyorlar"

Trafik eğitim parkında öğrencilerle buluşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu trafik eğitim parkının mazisi 10 yıl önceye dayanıyor. İlk geldiğimizde ülkemizde trafik kazalarından dolayı çok ciddi maddi ve manevi kaybımız vardı. Tabii, çocuklarımızın algılaması daha kolaydır. Arabaya bindikten sonra trafikte kırmızı ışıkta durulması gerektiği, yeşil ışıkta geçilmesi gerektiğini, sağına soluna bakması gerektiğini çocuklara öğretiyoruz. Bu trafik eğitim parkında figüre eden şeyler var. Akülü araç da kullanıyorlar. Çekirdekten öğrenmiş oluyorlar. Bunun faydasını gördük. Örneğin çocuk arabaya bindiği zaman ailesine 'kemerinizi taktınız mı' diye soruyor. Samsun genelinde 20 bin çocuğumuz bu trafik eğitim parkından geçmiş oluyor. Bu sene hedefimiz biraz daha artacak. Çocuklar hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Bu durum bizi de mutlu ediyor" dedi.