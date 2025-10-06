İlk ara tatil ne zaman? (2025-2026) bir haftalık ara tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini duyurdu. Bu açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler, eğitim yılının ilk ara tatil tarihlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Okulların açılmasıyla birlikte tempoya ayak uydurmaya çalışan milyonlarca öğrenci, yıl içindeki ilk kısa molanın ne zaman olacağını merak ediyor. Ara tatil tarihleri ve diğer önemli bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, uyum haftası çerçevesinde 1 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için başlamıştı. Diğer tüm kademelerde ise dersler 8 Eylül'de başladı. Yoğun geçen ilk haftaların ardından öğrencilerin ve velilerin dikkatleri, yılın ilk ara tatili olan Kasım tatiline yöneldi.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, Kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak. Bu kısa ara, öğrencilere hem dinlenme hem de ikinci döneme enerjik başlamaları için önemli bir fırsat sunacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının en uzun ara tatili olan yarıyıl tatili, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil, öğrencilerin birinci dönemi tamamlamasının ardından hem dinlenmeleri hem de ikinci döneme daha hazırlıklı başlamaları için önemli bir fırsat olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin ortasında yer alan bu tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için kısa ama önemli bir dinlenme fırsatı sunuyor. Yoğun sınav ve ders temposundan uzaklaşmak isteyenler için bir haftalık bu ara, eksik konuların tekrar edilmesi ve fiziksel-mental yenilenme açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, ikinci dönemin geri kalanına daha yüksek motivasyonla devam etmek için ideal bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ereceği tarihi duyurdu. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin merakla beklediği takvime göre, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Bu gün, öğrenciler karnelerini alarak uzun yaz tatiline başlamış olacak.