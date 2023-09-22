İlim Yayma Vakfı'ndan Lisansüstü Öğrencilere Burs İmkanı

İlim Yayma Vakfı, başarılı lisansüstü öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında verilmesi planlanan burslara başvuruların devam ettiğini duyurdu. Burslar, yüksek lisans, doktora ve doktora özel araştırma bursu olmak üzere üç kategoride değerlendiriliyor. Burslarla Türkiye'nin stratejik amaçlarına katkıda bulunacak araştırmacıların desteklenmesi hedefleniyor.

İlim Yayma Vakfı, başarılı lisansüstü öğrencilerine yeni eğitim öğretim yılında verilmesi planlanan burslara başvuruların devam ettiğini bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, verilen burslar, yüksek lisans, doktora ve "doktora özel araştırma bursu" olmak üzere üç kategoride değerlendiriliyor.

Burslarla Türkiye'nin stratejik amaçlarına katkıda bulunacak mühendislik, sağlık, doğa ve sosyal bilimlerden çeşitli ihtisas alanlarında çalışma yürüten başarılı araştırmacıların desteklenmesi amaçlanıyor.

İlim Yayma Vakfı, yüksek lisans ve doktora öğrenimi boyunca öğrencilerin akademik başarılarını artırmak adına akademik rehberlik desteği de sağlıyor.

Burslar 12 ay boyunca verilecek

Adaylar, genel not ortalaması, dil puanı, ALES gibi kriterlere göre ön elemeye tabi tutulurken başarılı bulunanlar vakıf tarafından mülakata davet edilecek.

Türkiye'deki üniversitelerde lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 12 ay süreyle verilecek burslar, tezli yüksek lisans öğrencileri için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak belirlendi.

Burslara 29 Eylül'e kadar başvurulabilecek.

Doktora özel araştırma bursu için son başvuru 25 Eylül'de

Doktora Özel Araştırma Bursu ise uluslararası öğrenciler de dahil olmak üzere doktora eğitimini Türkiye'deki üniversitelerde sürdüren, yeterlilik aşamasını geçmiş ve doktora tez konusu enstitü tarafından onaylanmış adaylara veriliyor.

Yeni eğitim-öğretim döneminde 12 ay boyunca aylık 10 bin lira verilecek bu bursa başvurular ise 25 Eylül Pazartesi günü sona erecek.