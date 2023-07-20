Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'ne başvurular sona erdi. Ödüllere üniversite, kurum ve kuruluşlar ile bilim insanlarından çok sayıda başvuru yapıldı. Başvuruların değerlendirme aşaması başladı ve ödüller yıl sonunda açıklanacak.

Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'ne başvurular sona erdi.

İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri'nin 16 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci tamamlandı.

Ödüllere üniversite, kurum ve kuruluşlar ile bilim insanlarından çok sayıda başvuru yapıldı.

Her bir kategori için yapılan başvurular, sürenin sona ermesiyle birlikte değerlendirme aşamasına alındı.

Tamamlanan başvurularda, temel eser türlerinde "deneysel araştırma", "tez", "kitap", "makale", "patent", "uygulama" ve "ürün geliştirme" çalışmaları dikkate alınacak.

"Büyük Ödül" sahibine 150 tam altın verilecek

"Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere toplam 3 kategoride verilecek ödüller, bu yıl altın olarak belirlendi.

"Büyük Ödül" sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahibine ise 50'şer tam altın verilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, İlim Yayma Ödülleri'ne bu yıl beklenenden daha büyük ilgi olduğunu belirtti.

Başvurulardaki çalışmaların niteliklerinin yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Savaşan, "Ödüller her geçen dönem daha da güçleniyor. Hedefimiz ödüllerin uluslararası bir nitelik de kazanmasıdır. Başvuru aşamasının sona ermesiyle birlikte çeşitli kurullarda bilimsel değerlendirmeler yapılacak. Ödülleri kazanan çalışmalar yıl sonuna doğru yine büyük bir törenle kamuoyuna açıklanacak." değerlendirmesinde bulundu.