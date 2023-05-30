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İletişimciler mezun oldu

İletişimciler mezun oldu

Eğitim Haberleri

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet coşkusu yaşandı. Her yaş grubundan öğrencilerin katıldığı mezuniyet programında, öğrencilerin İletişim Mezuniyet Andı'nı okumasının ardından diplomaları verildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde her yaş grubundan çiçeği burnunda iletişimciler diploma sevinci yaşadı. Mezunlar arasında bulunan bir baba ve iki anne, evlatlarıyla birlikte mezuniyet heyecanını en fazla yaşayan mezunlar oldu. İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet programına katılım oldukça yoğun oldu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz, Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Besim Yıldırım, akademisyen, öğrenciler ve velilerinin de katıldığı törende, öğrencilerin İletişim Mezuniyet Andı'nı okumasının ardından diplomaları verildi.

Eğitimin ve öğrenmenin yaşı olmadığını dile getiren iki mezun anne Gökçenur Özdemir Kaplan ve Edanur Aytekin, severek okudukları bölümden mezun olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Atatürk Üniversitesi Eğitim Haberler

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