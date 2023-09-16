İLEM Eğitim Programı 2023-2024 Dönemi Başvuruları Başladı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından düzenlenen İLEM Eğitim Programı'nın 2023-2024 dönemi başvuruları başladı. Program, öğrencilere eleştirel düşünme ve akademik çalışmalarına yön verecek dersler sunmayı hedefliyor.

İlmi Etüdler Derneğinin (İLEM) 2002'den bu yana aralıksız sürdürdüğü İLEM Eğitim Programı'nda 2023-2024 dönemi başvuruları başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İLEM eğitim programı, geleneğin birikimini tanımak ve çağdaş dünyayı anlamak isteyen öğrencileri bünyesine katmayı hedefliyor.

İki yıl boyunca güz ve bahar dönemlerinde 8'er hafta süren programına lisans 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin kabul edileceği programda öğrenciler, alanında yetkin hocalardan 13 ders alıyor.

Bu derslerde düşünce, tarih, siyaset, sosyoloji, ontoloji, ahlak ve iktisat gibi alanlar ekseninde lisans öğrencilerine eleştirel düşünme ve yorumlama ile müzakere ve akademik çalışmalarına yön verecek esaslı bir duruş kazandırılması amaçlanıyor.

Her dönemin sonunda düzenlenen "Güncel Meseleler Oturumları" ise yetkin hocaların nezaretinde öğrencilere güncel bir meseleyi tartışma ve kuşatıcı çözümler sunma odağıyla kolektif bir düşünme alanı oluşturuluyor.

Programın öncelikli hedefleri arasında iki yıl süren ders ve atölyelerin yanı sıra haftalık okumalar ve grup çalışmaları yer alırken program boyunca grup danışmanları öğrencilere öğrencilerin akademik yönelimlerinde rehberlik ediyor.

Başvurular 8 Ekim'e kadar "www.basvuru.ilem.org.tr" adresinden yapılabilir.??????????????