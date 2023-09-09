İlçede 2024 Eğitim Öğretim Yılına Hazırlıklar Tamamlandı

İlçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan temizlik, bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte öğrencilerin yeni eğitim dönemine hazır hale getirildiği duyuruldu. Ayrıca kültür yaşam merkezleri ve gençlik merkezinde ücretsiz eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

2024 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm hazırlıkları tamamladığını duyurdu. Öğrenciler için kültür yaşam merkezleri ve gençlik merkezinde ücretsiz eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Okullar öğrencilerin yeni eğitim dönemine hazır hale getirildi. Ayrıca belediye tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye desteği de sağlanacağı belirtildi.

İlçe genelindeki 10 bilgievi ve gençlik merkezinde 7-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kurslar düzenlenecek. Kültür yaşam merkezlerinde lise öğrencilerine yönelik üniversite hazırlık kursları da devam edecek.

Eğitmenler eşliğinde gençlere etüt yapma imkanı sağlanacak. Konservatuvarların yetenek sınavlarına hazırlanan üniversite adaylarına ise müzik, tiyatro ile görsel sanatlar eğitimleri verilecek. Ücretsiz kurslar ile hem ailelerin ekonomisine katkı sağlanacak, hem de çocuk ve gençlerin eğitimine destek olunacak.