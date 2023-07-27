Milli Eğitim Batanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yönetmeliğinin 36. Maddesi çerçevesinde İlçe Hayat Boyu Öğrenme komisyonu toplantısı yapıldı.

İlçe Hayat Boyu Öğrenme komisyonu toplantısı ilçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme çerçevesinde yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, değerlendirilmesi ve merkezler arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla gerçekleşiyor. Eğirdir İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısında Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, 2022-2023 yıllarında yapmış oldukları faaliyetlerden bahsetti.

Ali Şanal 2022-2023 öğretim yılında 245 kursun açıldığını bu kurslara 3 bin 252 kadın, 2 bin 178 erkek olmak üzere toplamda 5 bin 430 kursiyerin kayıt yaptırdığını ifade etti.

Şanal, Mesleki ve Teknik Kurslarından Aşçı Çırağı, Bilgisayar İşletmenliği, Kalorifer Ateşçiliği, Halı Dokuma, Emlak Danışmanlığı, Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Bulaşıkhane Görevlisi ve Arıcılık kurslarının açıldığını ifade etti.

Genel kurslar ise İlkyardım, Okuma-Yazma, Sosyal Uyum ve Yaşam, Orman Yangınları ile Mücadele Yöntemleri, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Spor ve Türk Halk Oyunları olduğunu söyledi.

HEM Müdürü Ali Şanal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türk Halk Oyunları, Voleybol, Ebru, Eğirdir Belediyesi ile Futbol, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığıyla Sıvı Yakıt Kalorifer Ateşçisi, Doğa Koruma, Milli Parklar Isparta Şube Müdürlüğüyle Avcı Eğitimi, Eğirdir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Arıcılık, Mantar Yetiştiriciliği, Meyve Ağaçlarında Budama, Süt Sığırı Yetiştiricisi, El Sanatları, Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale, Kredi Yurtlar Kurumu Eğirdir Yurt Müdürlüğü ile Ebru, İlçe Müftülüğü ile de Kur'an-ı Kerim Okuma kursunun açıldığını belirtti.

Ali Şanal, 2023-2023 öğretim yılında yaz döneminde okullarda yaz etkinlikleri çerçevesinde futbol, basketbol, piyano, gitar ve temel dini bilgiler olmak üzere 11 kursun açıldığını, 152 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Şanal, 2022-2023 yılında mevcut öğrenci sayısının Açık Ortaokul da 77, Açık Lise de ise 663 öğrencinin olduğunu söyledi.

İlçe Hayat Boyu Öğrenme komisyonu toplantısında bir konuşma yapan Kaymakam Adem Çelik ise "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde verilen kurslar bizler ve vatandaşlar için çok önemli. Eğitim sürecine ara vermiş ya da çeşitli kurslarla kendini donanımlı hale getirmek isteyen vatandaşlarımız HEM başvurup, buralarda almış oldukları kurslarla güzel işler başarıyorlar. HEM kursların sonunda ortaya çıkan ürünlerin de satışı yapılıyor. Her biri el emeği göz nuru olan ürünler. Bunları oluşturmak ayrı bir güzellik. Aynı zamanda da kurslarla donanımlı hale getirmek de ayrı bir güzellik" diye konuştu.

İlçe Hayat Boyu Öğrenme komisyonu toplantısı paydaş kurumların görüşlerinin paylaşması ile sona erdi. - ISPARTA