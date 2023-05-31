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İl Milli Eğitim Müdürü Öğrencilere Verdiği Sözü Tuttu

İl Milli Eğitim Müdürü Öğrencilere Verdiği Sözü Tuttu

Eğitim Haberleri

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, okul ziyaretinde öğrencilere verdiği bilim merkezi ve hayvanat bahçesi gezisi sözünü tuttu. Okullarından alınarak bilim merkezi ve hayvanat bahçesini gezen öğrenciler, keyifli bir gün yaşadı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, okul ziyaretinde öğrencilere verdiği bilim merkezi ve hayvanat bahçesi gezisi sözünü tuttu. Okullarından alınarak bilim merkezi ve hayvanat bahçesini gezen öğrenciler, keyifli bir gün yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada öğretmenlerle ve okul idarecileri ile görüşen Karaköse, 2-C sınıfını da ziyaret etti. Öğrencilere bilim merkezi ve hayvanat bahçesi gezisi sözü veren Bahameddin Karaköse, sözünü gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde servislerle okullarından alınan öğrenciler, önce bilim merkezini gezerek inceleme yaptı, ardından da hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Malazgirt Kayseri Eğitim Haberler

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