İkizlerin LGS başarısı: Aynı okulda öğrenim görmek istiyorlar

Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında girdikleri sınavda 500 tam puan alan 14 yaşındaki ikizler Sena ile Melisa Altuntuğ, İstanbul'da aynı okulda öğrenim görmek istiyor.

Şemsettin Karahisar-i Ortaokulu'ndan mezun olan Altuntuğ kardeşler, öğrenim hayatlarını aynı sınıflarda geçirdi. LGS'ye beraber hazırlanan kardeşler, sınav heyecanını da birlikte yaşadı.

Tercih döneminde olan kardeşler, liseyi de birlikte okumak istiyor.

Kardeşlerden Sena Altuntuğ, AA muhabirine, sınavı kardeşiyle kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sınav sürecinde kardeşiyle verimli şekilde ders çalıştıklarını dile getiren Altuntuğ, "Düzenli çalışmaya özen gösterdik. Ailem bize çok destek oldu, her zaman yanımızdalardı. Kardeşimle ayrılmadan lisede de birlikte okuyacağız. Bu sınavı sadece ben kazansaydım çok üzülürdüm." dedi.

Melisa Altuntuğ da her gün kardeşiyle düzenli soru çözdüklerini, sıkıldıklarında ise birbirlerine destek olduklarını anlattı.

Çözemedikleri sorularda birbirlerinden destek aldıklarını aktaran Altuntuğ, "Sürekli fikir alışverişi yaptık. Hep yan yanaydık. Sıkıldığımızda birbirimizi motive ediyorduk. Biz ayrılmaz ikiliyiz." ifadesini kullandı.

"Birbirlerine her zaman destek oldular"

Baba Selçuk Altuntuğ (51) da çocuklarının çok bilinçli olduğunu kaydetti.

Altuntuğ, "Çocukları kursa gönderdiğimde 'Bizim kursa ihtiyacımız yok' diyorlardı. 'Şu derslerden takviye alsak daha iyi olur' diyorlardı. Bir yere gideceğimizde siz gidin bizim çalışmamız lazım derlerdi. Daha çok çalışmaktan ziyade verimli çalıştılar. Birbirlerine her zaman destek oldular. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Anne Nuriye Altuntuğ (46) ise 500 tam puan alan ikizleriyle gurur duyduğunu ifade etti.