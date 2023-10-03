İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı Hatice-i Kübra Nesli Programı Mezunlarını Verdi

İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen Hatice-i Kübra Nesli Arapça ve İslami İlimler Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi. Programın icazet töreni İslami İlimler Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilere icazet veren isimler arasında Dr. Aziz Çınar, Dr. Necmettin Oğur, Dr. Mesut Çakır, Dr. Ahmet Efe ve Halil İbrahim Sunar yer aldı. İhya Vakfı Başkanı Yavuz Baysan ve İhya Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İbrahim Yıldırım da törene katıldı.

İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfının düzenlediği Hatice-i Kübra Nesli Arapça ve İslami İlimler Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, programın icazet töreni, vakfın Fatih'teki İslami İlimler Külliyesi'nde yapıldı.

Öğrencilere Dr. Aziz Çınar, Dr. Necmettin Oğur, Dr. Mesut Çakır, Dr. Ahmet Efe ve Halil İbrahim Sunar tarafından icazet verildi.

Dokuz öğrencinin icazet aldığı törene İhya Vakfı Başkanı Yavuz Baysan, İhya Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İbrahim Yıldırım ile davetlilerin yanı sıra hafızlığına devam eden minik öğrenciler ile veliler de katıldı.

İmam hatip lisesini açıktan okuyan öğrenciler için uygulanan programda eğitim veren hocalar üniversite akademisyenlerinden tercih edildi.

Program müfredatında sarf, nahiv, belagat, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, siyer, fıkıh usulü, tefsir usulü, hadis usulü ile güncel tefsir, itikadi ve fıkhi meseleler dersleri yer aldı.

"Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi kadar onun ne anlama geldiğinin de öğrenilmesini önemsiyoruz"

Program Koordinatörü Dr. Fatih Ulugöl, öğrencilerin çoğunluğunun hafız olduğunu belirterek, "Biz Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi kadar onun ne anlama geldiğinin de öğrenilmesini önemsiyoruz. Okudukları Kur'an'ın kendilerine verdiği mesajı anlasınlar, Peygamberlerinin dilini, sünneti, hadisişerifleri bilsinler, İslam kültür ve medeniyetinin, ilim dünyasının, müktesebatının farkında olsunlar diye bu programı uyguladık." ifadelerini kullandı.

Okul derslerini de önemsediklerini, öğrencilerin Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya gibi derslerden de mutlaka başarılı olmaları gerektiğine inandıklarını aktaran Ulugöl, sosyal etkinlik dersi dedikleri ney üfleme, kara kalem çalışması, aşçılık, dikiş ve nakış gibi birtakım aktivitelerle çocukların sanatsal ve estetik yönlerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.