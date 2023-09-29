Iğdır üniversitesi kendi temizlik malzemelerini üretiyor, sırada piyasaya satış var

IĞDIR - Iğdır Üniversitesi bünyesinde kullanılmak üzere ürettiği başta yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam temizleyici ve WC-banyo temizleyici gibi ürünleri kurduğu atölyesinde seri üretim ile hem kendi kurumun bütün yerlerinde kullanacak hem de piyasaya satış yapacak.

Iğdır üniversitesi kendi kendine yetebilen üniversitesi modeli ile yeniliklerine devam ediyor. Iğdır Üniversitenin Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde üretilen yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam temizleyici ve WC-banyo temizleyici gibi ürünlerin seri üretimi için üniversite bünyesinde kurulan "Serhat Teknopark"ta bir atölye kuruldu. Küçük bir fabrika işlevi gören atölyede şimdilik yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam temizleyici ve WC-banyo temizleyici gibi ürünler üretiliyor. Üniversitenin ihtiyacı olan temizlik ürünleri üretimi üniversite bünyesinde yapılırken zamanla dışarıya da satışları yapılacak olan ürünler arasında kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri ve ileriki dönemlerde sağlık - gıda alanında da yenilikçi ürün üretimi olacaktır.

Iğdır Üniversitesi Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü ve Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ tarafından kurulan işletmede yöreye ait bitkilerden alınan aromaları da bu ürünler ile buluşturuyor. Kurulan küçük fabrikanın destekler ile büyütülmesi hedefleniyor. Katma değeri yüksek tarımsal ürünler alanında ihtisaslaşan Iğdır Üniversitesi bölge ekonomisine katkı sağlayacak projeleri ile de göz kamaştırıyor. Yöreye ait bitkisel ürünleri çöp olmaması için çalıştıklarını belirten Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ; "Iğdır Üniversitesi araştırma laboratuvarı bünyesinde üretimini gerçekleştirdiğimiz temizlik ve kozmetik ürünlerin birçoğunu bu atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerin başında özellikle şu an üniversite bünyesinde üretimini gerçekleştirdiğimiz yüzey temizleyici, sıvı sabun artı cam sil gibi ürünler birde lavabo ve WC temizleyicisini burada üretiyoruz. Temel amacımız kendi kendine yeten bir üniversite modeli oluşturmaktır. Temizlik olsun, kozmetik olsun sağlık olsun birçok ürünü üniversitemiz bünyesinde değişik projeler çerçevesinde üretim yaparak ülke ve bölge bütçesine katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bizim buradaki temel amacımız bölgede yetiştirilen birçok bitki var. Bu bitkilerin bertaraf olup çöp olup gitmesinden ziyade bunları ürün haline getirip bölgeye ve ekonomiye kazandırmak temel amacımızdır. Bununla ilgili birçok projemiz var, inşallah bunların devamı gelecek daha sağlıklı ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Tabii ki biz bu alanda destekçilerimizin olmasını bekliyoruz. O yüzden daha iyi büyük projeler yapmak için destekler bekliyoruz daha büyük projeler gerçekleştirmek için. Iğdır Üniversitesi burada kendi temizliğinin de kullandığı birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Bunların başında sıvı sabun, Wc temizleyicisi şu an üretimi devam edenler içinde cam sil ve tuvalet temizleyicisi gibi ürünleri tabii ki devamı sırasıyla gelecektir. Kendi kendine yetebilen bir üniversite modeli oluşturmaktır. İnşallah rektör hocamızın destekleri ve diğer akademisyen hocalarımızın destekleriyle burnunu daha güzel bir şekilde devam edeceğiz. Bunların devamı daha gelecektir. Bu üniversitemiz için daha yeni başlangıçtır" dedi.