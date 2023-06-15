Iğdır'da YKS öncesi canlı müzik organizasyonlarına ara verilecek

Iğdır Valiliği, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilerin gürültüden dolayı mağduriyet yaşamaması için 3 gün süreyle canlı müzik organizasyonlarına ara verileceğini duyurdu.

Iğdır'da, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin 3 gün süreyle canlı müzik organizasyonları yapılmaması kararı alındı.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, öğrencilerimizin sınav öncesi gürültüden dolayı yaşayabilecekleri mağduriyetin önüne geçmek adına 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde iş yerlerinde canlı müzik faaliyetlerine ara veriyoruz. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren tüm işletmelerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.