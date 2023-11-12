İdeal Hukuk Kulübü, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan İdeal Hukuk Kulübü Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Aynı zamanda kendisi de hukuk fakültesi öğrencisi olan ve halen hukuk öğrenimine devam eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine ile görüştü. Vali Çiftçi, gerek kaymakamlık gerek bakanlıktaki görevleriyle ilgili tecrübelerini hukuk fakültesi öğrencileriyle paylaştı. Görüşmede öğrenciler kulüpleri ile ilgili Vali Çiftçi'yi bilgilendirerek, yapmayı düşündükleri kariyer günleri, sosyal sorumluluk projeleri ve mesleki seminerlere katılma ve destek verme sözü aldılar. - ERZURUM