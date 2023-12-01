ICESCO, Fas'taki Filistinli öğrencilere burs sağlama girişimi başlattı

Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), İsrail saldırılarının bir sonucu olarak ailelerinin maruz kaldığı zor koşulların gölgesinde, Fas'taki Filistinli öğrencilere burs sağlama girişimi başlatıldığını duyurdu.

ICESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, örgütün Rabat'taki genel merkezinde, Fas'taki bazı üniversitelerde okuyan 100'den fazla Filistinli öğrenciyle görüşüldüğü belirtildi.

Görüşme yapılan öğrencilere burs sağlanacağı kaydedilen açıklamada, bursun, İsrail saldırılarının bir sonucu olarak ailelerinin Filistin'de maruz kaldığı zor koşulların gölgesinde öğrencilere destek amacıyla verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu adımın "29 Kasım Dünya Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" çerçevesinde atıldığına işaret edildi.

Bundan 76 yıl önce 29 Kasım 1947'de Filistin'i Arap ve Yahudi olmak üzere iki devlete bölme planını kabul eden Bileşmiş Milletlerin (BM), Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 29 Kasım 1977'de aldığı kararıyla aynı gün "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.