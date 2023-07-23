İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile Buluştu

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ve İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Güven Karakaya, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile bir araya geldi. Kösen, ziyaretten memnuniyetini ifade ederek konuklara teşekkür etti.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile makamında buluştu ve ortak çalışmalar için fikir alışverişinde bulundu.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ve İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Güven Karakaya, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile bir araya geldi. Doğubayazıt'ta eğitim faaliyetlerine yardım etmek isteyen Dinçer, Kösen ile görüştü. Kösen, ziyaretten memnuniyetini ifade ederek konuklara teşekkür etti.

Kösen ve Dinçer, yapılabilecek çalışmalar hakkında incelemeler yapmak için bazı okulları ziyaret etti. Dinçer, Kösen'e misafirperverliği için teşekkür etti. - AĞRI