İbn Haldun Üniversitesi Bahar Seminerleri sona erdi

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Toplumun meselelerine çözümler üreteceksek, içimizdeki en parlak dimağların bu meselelere kafa yoranlar olması icap ediyor. Geçmişte, İslam tarihinde bunları yaşadık ve hakikaten çok önemli eserleri o dönemde veren sosyal bilimcilerin kitaplarını hala okuyoruz. Yine bu tür fikreden insanların sayısını artırmamız gerekiyor ve İHÜ de o gençlere talip." dedi.

İHÜ tarafından düzenlenen İbn Haldun Akademi'nin Bahar Seminerleri, üniversitenin Başakşehir'deki külliyesinde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Akademide katılımcılar 6 hafta boyunca sosyal bilimler alanında konferans ve seminer programlarında eğitim aldı. Bu yıl ilk defa ve "estetik" temasıyla düzenlenen akademiye, Türkiye genelindeki üniversitelerde eğitim gören lisans ve lisans üstü seviyelerindeki yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, akademinin kapanış programında faaliyetler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Gündüz, ister göreni, ister duyanı etkilemeye yönelik her türlü güzel yapılan işin estetiğe dahil olduğunu söyledi.

Her Müslümanın diplomatik bir sorumluluğu olduğuna inandığını dile getiren Prof. Dr. Gündüz, her ne iş yapılıyorsa bunun güzelce yapılması gerektiğini vurguladı.

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da Türkiye'de genelde en başarılı öğrencilerin tıp ve mühendislik alanlarına kaydığını ifade etti.

Erdoğan, "Halbuki eğer toplumun meselelerini konuşacaksak, toplumun meselelerine çözümler üreteceksek, o zaman içimizdeki en parlak dimağların bu meselelere kafa yoranlar olması icap ediyor. Dönem dönem, geçmişte, İslam tarihinde bunları yaşadık ve hakikaten çok önemli eserleri o dönemde veren sosyal bilimcilerin kitaplarını hala okuyoruz. Yine bu tür fikreden insanların sayısını artırmamız gerekiyor ve İHÜ de o gençlere talip." diye konuştu.

Üniversitelerle ilgili endişelerini dile getiren bir öğrenciyle anısını paylaşan Bilal Erdoğan, kurum olarak çocukların kafasının içini kurcalamak istemediklerini, arayışlarında onların önünü açmak, yollarını aydınlatmak istediklerini söyledi.

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da üniversitenin misyonu olarak üç düşünceyi önemsediklerini belirterek şöyle dedi:

"Birincisi, kimliği inşa eden tarihsel birikimi aktarmak. Hiç şüphesiz bir üniversitenin yapması gereken en önemli mesele budur. Tarihsel birikimine sahip çıkıp bunu sunmak. İkincisi, içinde yaşadığı dünyanın sorunlarını derinliğine anlayabilmek ve üçüncüsü, özellikle değişimin çok hızlı yaşandığı bu dünyada öğrencilerimizi, kurumlarımızı, devletimizi geleceğe hazırlamaktır."

Hattat Hüseyin Kutlu, 2023 Vefa Ödülü'nün sahibi oldu

Programda, akademinin gerçekleşmesine katkı sunan iş insanları Nurettin Eroğlu, Cengiz Bingöl ve Gays bin Muhammed'e Prof. Dr. Gündüz tarafından plaket takdim edildi.

Ödül töreninde, Sanatsal Çalışma kategorisinde minyatür çalışmalarıyla Esra Dereli'ye, kitap kategorisinde "Güzelin Serzenişi" adlı çalışmasıyla Hatice Ebrar Akbulut'a ve Akademik Makale kategorisinde "Mehmed Esad Yesari'nin İstanbul'da Bulunan Kitabeleri" başlıklı makalesiyle Mustafa Sürün'e 2023 İbn Haldun Akademi Teşvik Ödülü verildi.

Hattat Hüseyin Kutlu, İbn Haldun Akademi 2023 Vefa Ödülü'nün sahibi olurken, program kapsamında "İslam Medeniyetinde Mushaf Geleneği" başlıklı kapanış dersini verdi.