İBB Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu Bayraklı'da Toplandı

İzmir'deki yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak için kurulan İBB Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu, "Okul Öncesi Eğitim" temasıyla bu kez Bayraklı'da toplandı. Bayraklı'ya özgü geliştirilen eğitim modeli BEMO anlatıldı ve model katılımcıların beğenisini topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Yerel Yönetimler Eğitim Koordinasyon Kurulu, Kemalpaşa ve Torbalı'nın ardından üçüncü toplantısını Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Havuz Restoran'da bir araya gelen üyelere, Bayraklı Belediyesinin anaokullarında uygulanan ve Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Bayraklı Eğitim Modeli anlatıldı. Toplumsal, sosyal, ekonomik ve kültürel adalete dayalı katılımcı, demokratik ve adil eğitim modeli olan BEMO büyük beğeni topladı. Bayraklı Belediyesinin eğitim çalışmaları ile ilgili video gösterimi de yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İBB Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanı Aytekin Sözen, " İzmir'in eğitim analizini yaparak nerede ne var bilmek ve ona göre projeler üretip, eğitim faaliyetleri yürütmek istiyoruz. Tüm ilçelerimizin yerel yönetimleriyle koordine halindeyiz. Tek hedefimiz var; gelişmiş bir kent ve gelişmiş bir ülke olmak. Bunu yerel yönetimlerle yapmak istiyoruz. Bu noktada Bayraklı Belediyesinin çalışmalarını da gururla takip ediyoruz. Diğer ilçelerimize de örnek olmalı ve bir ilçemizdekini başka ilçelerimize de yaymalıyız. O nedenle bir aradayız. Okul öncesi eğitim kurumları, dijital arşiv, eğitim alanında kent envanteri gibi çalışmalarla kentimizi eğitimde ileriye taşıyacağız" dedi.

Bayraklı'daki eğitim çalışmalarını anlatan Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Çağrı Şahin de, "Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal öncülüğünde İzmir'in 200 öğrenci kapasiteli en büyük ve en donanımlı anaokulunu Bayraklı'da açtık. Açacağımız üçüncü okul öncesi eğitim kurumu ile öğrenci kapasitemizi 500'e çıkarmış olacağız. Amacımız; Bayraklı'ya özgü eğitim modelimiz ile mahalle okulları oluşturarak, sosyal adaleti sağlamaktı ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz; ayrıca yaklaşık bin öğrenci kapasiteli Sosyal Etkinlik Merkezimiz ile lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs imkanı sunuyoruz. Ulaşım ve öğle yemek desteği de veriyoruz. Bunun yanında pandemi döneminde online eğitime geçen ilk kurum olduk. Sonrasında bu eğitimleri TVBEK projemizle önce bir televizyon kanalı sonrasında da Youtube'a taşıdık. Kısacası Bayraklı'da her öğrencimizin anaokulundan üniversiteye kadar yanındayız; çünkü bu eğitimci Başkanımız Serdar Sandal'ın önemle üzerinde durmamız için biz bürokratlara verdiği net bir talimattır ve çocukların eğitimi Başkanımız Serdar Sandal'ın en hassas noktasıdır. Bizler de eğitimciler olarak çocuklarımız için en iyisini yapmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki, eğitim bir fırsat değil; haktır" dedi. - İZMİR