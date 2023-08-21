İBB Öğrenci Yurtlarına Başvurular Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 14 yurtta 5 bin 191 yatak kapasitesiyle hizmet vereceği öğrenci yurtlarına başvurular bugün başladı. Başvurular için belirli şartlar aranacak ve başvurular 27 Ağustos gecesi sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 14 yurtta 5 bin 191 yatak kapasitesiyle hizmet vereceği öğrenci yurtlarına başvurular bugün başladı. "yurt.ibb.istanbul" internet sitesi adresinden alınacak başvurularda; öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, ailelerinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil-arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının 1,5 katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartları aranacak. Başvrurular 27 Ağustos gecesi sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine barınma imkanı sunduğu yurtların sayısı ve kapasitesini genişletiyor. 4 yeni yurtta daha öğrencileri ağırlamaya hazırlanan İBB, 2023-2024 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 14 yurtta 5 bin 191 yatak kapasitesiyle hizmet verecek İBB'nin yurtlarına başvurular bugün itibarıyla başladı. "yurt.ibb.istanbul" internet sitesi adresinden alınacak başvurularda; öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, ailelerinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil-arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının 1,5 katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartları aranacak. Çevrim içi olarak alınacak başvurular için 7 günlük süre tanınacak. İnternet sitesindeki başvuru ekranı 27 Ağustos gece 23: 59'a kadar açık olacak. Başvuru sonuçları da yine aynı internet sitesinden duyurulacak.

14 YURTTA HİZMET VERİLECEK

İlkini 2021'de açtığı yurtlarla üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunmaya başlayan İBB, yurt sayısını ve hizmet verdiği öğrenci sayısını her yıl artırıyor. 3 kız öğrenci yurdunda 622 yatak kapasitesiyle başladığı hizmet ağını genişleten İBB, geçen yıl 10 yurda ve 2 bin 800 yatak kapasitesine ulaştı. Geçen mayıs ayında Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu'nun da açılışını yaparak 2023-2024 akademik yılına hazır hale getiren İBB, 3 yeni yurdu daha hizmete açacak. Böylece İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından barınma hizmeti sunulacak yurtların sayısı 8 kız, 6 erkekle 14'e çıkarken kız öğrenci yurtlarının yatak kapasitesi 2 bin 849, erkek öğrencilerin yatak kapasitesi ise 2 bin 342 olarak hizmet verecek.

YURT ÜCRETİNE KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL

Üniversiteliler, yurtlarda günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için gerekli şeylere ulaşabilecek. Geçen yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği yurt ücretine dahil olacak. Yurtların bu yılki ücretinin ise bin 300 lira olması planlanıyor.

BAŞVURU SONUÇLARI 11 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvurularının sonuçlarına 11 Eylül'den sonra "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden ulaşılabilecek. 15-21 Eylül tarihleri arasında (5 iş günü) asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00-19.00 saatleri arasında yurtlara kayıt yaptırabilecek. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da internet sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak.

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yurtları şöyle:

Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 1

Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2

Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Kız Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu

Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu