İBB Ders ve Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Şöleni Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ders Atölyeleri ve Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Şöleni, Gaziosmanpaşa İBB Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı etkinlikte eğitimlerde başarı gösteren öğrencilere plaket verildi.

İmamoğlu, konuşmasında, ders ve teknoloji atölyeleriyle öğrencileri yeteneklerinin daha da yukarı taşınması için desteklediklerini söyledi.

Pandemi sonrası yüz yüze öğrenim sağlanması konusunda yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren İmamoğlu, çocukların ve gençlerin eşit eğitim koşullarına sahip olmalarını sağlamak gerektiğini belirtti.

İmamoğlu, gençlerin hak ettikleri okullar ile üniversitelerde eğitim alıp başarılı olmalarını istediklerini dile getirerek, "Her zaman ülkelerine başarılarıyla beraber laik nesiller olsunlar. Fikri hür, vicdanı hür yani özgür bir biçimde düşünen ve üreten bir nesil olsunlar. Sakın çocuklarınızı susturmayın. Onlar düşündükçe üretirler, onlar tartışabildikçe var olduklarını görürler." diye konuştu.