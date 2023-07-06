İBB Ders Atölyeleri Yeni Dönem Başvuruları Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin LGS ve YKS'ye hazırlanmaları için ders atölyeleri açıyor. Atölyeler, temel branşlardaki derslerde kazanım elde etmek isteyen öğrencilere hizmet sunacak. Başvurular online platform üzerinden alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmaları için açtığı ders atölyelerinde yeni dönem başvuruları başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, atölyeler, temel branşlardaki derslerde kazanım elde etmek isteyen öğrenciler ve aileleri için bu yıl 12 farklı noktada hizmet sunacak.

Ayrıca binlerce öğrenci de atölyelerin online platformu aracılığıyla sınavlara uzaktan hazırlanma imkanı elde edebilecek.

Atölyelerin sınıf içi derslerine bu yıl YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler katılabilecek. Online platformda öğrencilerin derslerine katkı sağlayacak atölyelerin başvuruları "dersatolyeleri.ibb.istanbul" adresi üzerinden alınacak.

Atölyelere, Türk vatandaşı, İstanbul il sınırları içinde ikamet eden, deprem bölgesinden göç ederek İstanbul'a gelen 8. ve 12. sınıf ile mezun öğrenciler katılabilecek. Başvurular okul başarı ortalaması (e-okul kayıtları) ve ailenin toplam net aylık geliri kriterlerine göre değerlendirilecek.

Branşlarında uzman 81 öğretmen tarafından, 10 PDR uzmanının desteğiyle eğitimlerin yapılacağı atölyelerde yeni dönem dersleri 14 Ağustos'ta başlayacak.

Atölyelerde eğitim süreci boyunca yapılacak çalışmalarla öğrencilere hem okul derslerine hem de sınavlara yönelik destek verilecek.

Her ders için soru çözümleri ve konu anlatımları, birebir ve grup çalışmaları, geçmiş dönem sınavlarına ilişkin soru analizleri yapılacak.