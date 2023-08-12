İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'da yaptıracağı okulda yangın çıktı.

Yangın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'da yaptıracağı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul inşaatında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilk belirlemelere göre yangının inşaat alanı içerisinde bulunan konteynerdeki elektrik aksamından çıktığı bildirildi. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin erken müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangından yaralanan ya da etkilenen olmazken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ