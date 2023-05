Honaz Belediyesi'nin Kitap Kafe açılışı yapıldı

Honaz Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Kitap Kafe, Afşinbey Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Kitap Kafe'nin açılışına, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in yanı sıra Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Honaz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, CHP İlçe Başkanı Mustafa Çelik, İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Adayı Şebnem Bababalım Yağcı, muhtarlar, meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler için keyifli, konforlu ve sıcak bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, açılışta şunları kaydetti:

"Bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürmenin sevinci ve gururu içerisindeyiz. İlçemizde büyük bir eksiklik vardı. Az ileride bir Sağlıklı Yaşam Merkezi kurduk. Bugüne kadar bin 27 kişiyi sağlığına kavuşturduk. 'Yetmez' diyerek bir de Kitap Kafe açalım dedik. Burada okuma ihtiyacımızı karşılayacağız ama tabii ki yetmiyor. Artık dönemimiz, yarışma dönemi. Maalesef yarışma sınavları çok acımasız şekilde karşımıza çıkıyor. Gençlerimiz, yaklaşık 3 bin 500 kişiyi, bazen 5 bin kişiyi ekarte edebildikleri ve geride bıraktıkları bir sınav sürecini yaşıyor. Keşke olmasa ama şu an da uygulamada olan bu. Liselere giriş sınavı, üniversitelere giriş sınavı, dikey geçiş sınavı, kamu personeli seçme sınavı gibi onlarca merkezi sınav yapılıyor. Bu sınavlarda, ünlü insan gücü planlamacısı Muharrem Vural şöyle diyor; 'Her bir belge, her bir yeterlilik sizi bir adım öne getirir'. Her bir yeterlilik öğrencilerimizi bir adım öne geçirecekse bizim de sosyal belediyeciliği kendisine şiar edinmiş bir belediye olarak, yarışmaya girecek gençleri hazırlamamız gerekiyor. Bu nedenle öğrencilerimize burada yaprak testler, Türkiye geneli deneme, il geneli deneme sınavları, öğrenme eksikliklerini gidermek için her gün birer öğretmen ve danışabilecekleri rehberlik hocalarımız yardımcı olacak."

Başkan Kepenek, şöyle devam etti:

"Burada aynı zamanda keyif içerisinde kahvenizi, çayınızı, lattenizi yudumlayabileceksiniz. Burada keyifli zamanlar geçireceksiniz. Öğrenci, kendisini iyi hissediyorsa, sorun çözme ve soru çözme becerisini geliştirebiliyorsa, yarıştığı çocuklarla da kolaylıkla baş edebilir. Bizim gençlerimiz çok zeki, bizim gençlerimiz çok başarılı. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi kurarken gençlerimize emanet etmişti. Hepimiz genç olduk ve bugün ülkemiz için hizmet ediyoruz. Şimdi sıra sizlerde. Sizlere hazırladığımız bu ortamda gece gündüz emek harcayan Mustafa Bayrak ve Mustafa Avcı başkanlarımıza, müdürümüze ve tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."