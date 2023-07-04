Hindistan'ın Manipur eyaletinde okullar yeniden açılıyor

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrenciler için okulların yeniden açılacağı duyuruldu. Eyalet Başbakanı, güvenliği sağlamak için ek güvenlik önlemleri alınacağını belirtti.

YENİ DELHİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde Çarşamba gününden itibaren 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrenciler için okullar yeniden açılacak.

Eyalet Başbakanı N. Biren Singh, Pazartesi günü yaptığı açıklamada güvenliği sağlamak için eyaletin beş bölgesine ek güvenlik personeli yönlendirileceğini söyledi.

Başbakan, sorunlu bölgelerdeki çiftçiler için de yeterli güvenlik önlemlerinin alınacağını kaydetti.

Ülkenin Anayasa Mahkemesi, dört ölüm ve beş yaralanmayla sonuçlanan son şiddet olaylarının ardından eyalet hükümetinden güncellenmiş bir durum raporu talep etmişti.

Kuki ve Meiteis toplulukları arasında etnik şiddetin patlak vererek 100'den fazla kişinin ölümüne ve 60.000 kişinin yerinden edilmesine yol açtığı 3 Mayıs tarihinden bu yana, eyaletteki güvenlik sorunu yoğun şekilde devam ediyor.