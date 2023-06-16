Heyelan sonucu hayatını kaybeden öğretmenlerin sınıflarında karneler dağıtıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç, Rahime Topak, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir'in sınıflarında öğrenciler karnelerini aldı. Feke ilçesi yolunda, 6 Nisan'da meydana gelen heyelanda üzerine kaya devrilen otomobilde hayatını kaybeden öğretmenlerin görev yaptığı Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda karneler dağıtıldı. Karnelerini alan öğrenciler, kaybettikleri öğretmenlerini andı. Düzenlenen törende, başarılı öğrencilere hediyeler verildi.