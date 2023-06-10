HERÇEV Atölye Çocuk Bilim Sanat Eğitim Festivali tamamlandı

Her Çocuğa Eğitim Vakfı (HERÇEV) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansının hibe desteğiyle düzenlenen HERKADAŞ Atölye Çocuk Bilim Sanat Eğitim Festivali kapsamında bilim ve sanat eğitimi alan 150 çocuk mezun oldu.

Oluşturulan müfredatla gerçekleştirilen eğitimler ve etkileşimli atölyelerle 5 bin çocuğa ulaşılan programın kapanış etkinliği İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı.

HERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Ceylan, burada yaptığı konuşmada, HERÇEV'i 2019 yılında 16 kadın bir araya gelerek kurduklarını belirterek, "Biz, mutlu bir çocukluk geçirmenin, erişilebilir ve kaliteli eğitim almanın yeryüzündeki hiçbir çocuk için hayal olarak kalmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Ceylan, Türkiye'nin insani yardım konusunda dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olduğuna işaret ederek, "İnsani yardım konusunda öncüyüz fakat maalesef içinde yaşadığımız bilgi çağında çocuklarımızın zihin dünyalarını, kalplerini beslemek konusunda yetersiz kalıyoruz. Her çocuğun çok güzel bir ahlakla ve türlü cevherlerle dünyaya geldiğine inanıyoruz. Çocukluk yıllarını, büyük bir mutlulukla anımsanması gereken, iyi değerlendirilmiş ve ukdelerle dolu olmayan bir süreç olarak görüyoruz." diye konuştu.

Projede geniş bir gönüllü ağının bulunduğuna dikkati çeken Ceylan, 2 yıllık süreçte çocuklara destek olmak için özveriyle emek veren tüm gönüllülere teşekkür etti.

HERÇEV Sanat Eğitimleri Direktörü Betül Tekiner de programın sanatçılar ve eğitimcilerin yer aldığı bir danışma kuruluyla gerçekleştiğini belirterek, "Biz bilim ve sanat eğitimlerinin ülkemizdeki her çocuk için kolay erişilebilir bir konuma sahip olması için çalışıyoruz. Bugün hepimizin heyecan ve neşeyle eşlik ettiği bu festival, kendilerine sunulan bilim ve sanat eğitimlerini katılımlarıyla zenginleştiren çocuklarımız için ve yine onların emekleriyle mümkün oldu. Umarız ki hem buradaki hem de ülkemizdeki tüm çocuklar yaşam boyu sürecek bir öğrenme sevgisiyle dolarlar. Bizler bu hedefin taşıyıcıları olduğumuz için gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Programda, Zeynep Betül Akyıldız çocuk şarkıları seslendirdi, Kocaeli Bilim Merkezi'nin bilim gösteri ekibi sahnede deney yaptı, çocukların 6 ay boyunca bilim ve sanat atölyelerinde ürettiği eserler sergilendi.

İbn Haldun Üniversitesi ve ÖNDER'in proje ortağı olduğu, Milli Saraylar'ın proje iştirakçisi olarak yer aldığı festivale, İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi etkinlik partneri olarak destek verdi.