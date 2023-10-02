Hayırsever Eczacı Beyazıt Damar, Sarıgöl'deki İlkokul Öğrencilerini Sevindirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan hayırsever eczacı Beyazıt Damar, baba ocağı olan Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesindeki ilkokul öğrencilerini sevindirdi.

1996 yılında trafik kazasında genç yaşta oğlu Mahir Özgür'ü kaybeden hayırsever Beyazıt Damar, Aydın'ın Didim ilçesinde 1998 yılında inşaatı tamamlanan ve oğlu Mahir Özgür Beyazıt adına yaptırdığı 23 sınıflı ilköğretim okulu sayesinde binlerce öğrencinin eğitim ve öğretim görmesine sağladı. Okulda her yıl oğlu için pilav hayrı yapan hayırsever Eczacı Beyazıt Damar, baba ocağı olan Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi'ndeki ilkokulu da unutmadı. Geçtiğimiz yıl okula 34 adet masa ve sandalye, bir adet akıllı tahta hediye eden hayırsever eczacı Beyazıt Damar bugün de okulu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler ve kitaplar dağıttı. Okula da bir adet elektrikli ısıtıcı hediye etti.

"Her şey çocuklar için"

Hayırsever Eczacı Beyazıt Damar, oğlunun ölümünden sonra çocuklara yönelik yardımlarla oğlunu yaşattığı ifade ederek, "Oğlum 1996 yılında vefat etti. O gün bugündür çocuklara eğitim alanında her türlü yardımı yapmaktayım. Yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Yardımlarından dolayı da okul idaresi de hayırsever eczacı Beyazıt Damar'a teşekkür etti. - MANİSA