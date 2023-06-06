'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri' kapsamında Kaynarca'da El Sanatları Sergisi düzenlendi

El becerilerini geliştirerek, ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar

'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri' çerçevesinde Kaynarca'da El Sanatları Sergisi düzenlendi

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri çerçevesinde El Sanatları Sergisi düzenlendi. Kursiyerlerin el becerilerini geliştirerek, ev ekonomilerine de katkıda bulundukları ürünler ilgi gördü.

Kaynarca ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri başladı. Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları çerçevesinde Kaynarca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından El Sanatları Sergisi açıldı. Sergiye katılanlar, el emeği göz nuru eserleri tek tek inceleyerek, eserler hakkında bilgiler aldı ve eser sahibi kursiyerleri tebrik etti. Kursiyerlerin el becerilerini geliştirerek, ev ekonomilerine de katkıda bulundukları ürünler ilgi gördü. Ayrıca aşçılık bölümü öğrencileri de kendi yapmış oldukları el emeği ürünlerini de misafirlere ikram ettiler.

"Burada üretilen ürünlerimizin satışı noktasında projemiz var"

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, "Halk eğitimimizin kurslarını bugün gezdik. Kursiyerlerimiz, gerçekten fevkalade ziyadesiyle çok güzel ürünleri, hocalarının nezaretinde üretmişler. Tebrik ediyoruz. Bu ürünleri aynı zamanda kendi ev ihtiyaçlarını ve ticari olarak da bir miktar komşularının ve diğer vatandaşlarımızın ihtiyaçları içinde ürettiklerini görüyoruz. Bu ürünlerimiz el becerilerini geliştirerek hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Başta hocalarımızı, halk eğitimimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. İnşallah bizim de bu alanda, yaşam merkezinde üretilen ürünlerimizin satışı noktasında bir planımız, projemiz var. Bunları gördükten sonra projeyi biraz daha hızlandırma düşüncesi bizde de öne çıktı" dedi.

"Son zamanların trendi olan parçaları sergimizde görmek mümkün"

Kaynarca Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlik yapan Şerife Güler, "Buraya Eylül ayından itibaren başladım. Yaklaşık 7-8 aydır rattan bambu kursundayım, Filiz Ulusoy hocamın öğretmenliğinde. Bu rattan bambuların ham maddeleri bize yurt dışından geliyor. Hepsi 2 milim olarak geliyor. Bu maddeleri öncelikle suda ıslatıyoruz çünkü yumuşaması gerekiyor ve daha sonrasında örüyoruz. Yapmak istediğimiz modelleri ona göre dizayn ediyoruz. Halk eğitimdeki bu kursumuzda sadece rattan bambu yok. Aynı zamanda son yıllarda çok popüler olan düş kapanlarımız var. Bunları da ben geri dönüşümden yaptım, daha önce kullandığımız çeyizlerde olan dantel, sehpa örtülerini düş kapanı olarak tasarladım. Diğer kursiyer arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız makramelerimiz de var. Bunlarda çeşitli duvar ve dekoratif süs olarak günümüzde hanımların çok tercih ettiği şeyler. Özellikle sahil kesimlerinde, sahil yazlık evlerde veya bohem tarzda ev tasarımlarında kullanılan son zamanların gerçekten trendi olan parçalarını sergimizde görmektesiniz" diye konuştu.

"Soğuk porseleni bu merkezimizde ilk kez açtık"

Kaynarca Halk Eğitim Merkezi'nde kurs hocalığı yapan Filiz Ulusoy, "Soğuk porselenden bahsetmek istiyorum. Biz bunu Kaynarca Halk Eğitim Merkezinde ilk kez açtık, hamurunu kendimiz yapıyoruz ve hamurumuz pişirmeyen bir hamur ve fırınlanmayan bir hamur. Hamurumuz yoğrulduktan sonra ve boya boya işlemini gördükten sonra şekil alarak kupalara, fincanlara istediğimiz obje üzerine yapıştırılarak kurumaya bırakılıyor. Daha sonra taş vernik işlemiyle masamızın üzerinde görülen şekiller ortaya çıkmış oluyor" şeklinde konuştu.

"Eylül'den bu zamana kadar 620 kurs açmış olduk"

Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Alıkçı ise, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde sergi açılışımızı bugün gerçekleştirdik. Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde bildiğiniz gibi 3 yıldan beri yapılan etkinliklerimiz var Türkiye çapında. Etkinliklerdeki amacımız, görünürlüğümüzü daha da arttırabilmek. Buradaki sergi alanımızda nakış kurslarımız, giyim kurslarımız ve el sanatları kurslarımız, aromatik bitkiler ve mum yapımı kurslarımız, ana sınıf öğrencilerimizin takım çalışması olarak yaptıkları çalışmalar bunların hepsini burada sergiledik. Ayrıca aşçılık bölümü öğrencilerimiz kendi yapmış oldukları el emeği ürünlerini de misafirlerimize ikram ettiler. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Eylül ayından bu zamana kadar 620 kurs açmış olduk. Amacımız zaten burada kurs çeşitliliğini çok fazla arttırmak. ve bunu da elimizden geldiği kadar başardığımızı düşünüyorum. Kursiyer sayımız 9 bin 855 oldu" ifadelerine yer verdi.